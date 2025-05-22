“Ronaldo’dan Tribünlere Veda Hareketi!”

RONALDO’NUN PERFORMANSI TRİBÜNLERDE GÜNDEM OLDU

Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan’da mücadele eden Cristiano Ronaldo, son iç saha maçında hem sahada hem de tribünlerde yoğun bir şekilde konuşuldu. Kaçırdığı penaltı, attığı gol ve ardından yaptığı o “veda” hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarı ise durumu hemen fark ederek “Come to Beşiktaş!” çağrısı yaptı.

PENALTILAR VE JESTLER DİKKAT ÇEKTİ

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 33. haftasında Al Nassr, evinde Al Khaleej’i 2-0’lık bir skorla mağlup etti. Bu galibiyet kadar Ronaldo’nun oyunu ve göstergeleri de gündeme damgasını vurdu. 65. dakikada bir penaltı vuruşu kullanan Ronaldo, bu kez ağları bulamadı ve taraftarlarda kısa süreli bir şok etkisi yarattı. Kaçırdığı gol sonrası başını öne eğen Ronaldo, maçı bırakmadı.

GOL SONRASI ÖZEL BİR JEST

Maçın uzatma dakikalarında, Al Nassr bir kez daha penaltı kazandı ve Ronaldo tekrar topun başına geçti. Bu kez başarılı olarak fileleri sarstı. Ancak, gol sevinçini kutlamak yerine doğrudan tribünlere yöneldi, ellerini açarak selam verdi ve ardından başını öne eğerek bir jest yaptı. Taraftarlar bu durumu “Bu bir veda mı?” şeklinde yorumladı.