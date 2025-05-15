RTÜK, 6 Kanalı Cezalandırdı

YENİ DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yeni denetim sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. RTÜK, gerçekleşen Üst Kurul Toplantısı’nda yayın ihlalleri ile ilgili kararlarını değerlendirdi.

TELE1’E AĞIR CEZA VERİLDİ

Toplantıda, Tele1 televizyonunda Murat Taylan’ın sunduğu “Gazeteciler Masası” programında yer alan Halil Falyalı’ya ait olduğu öne sürülen görüntüler ve bu görüntülerde iddia edilen üst düzey devlet yetkilileri ile ailelerine dair iddialar gündeme geldi. Üst Kurul’un izleme uzmanları tarafından hazırlanan raporda, somut delil olmaksızın yapılan asılsız iddialarla istihbarat kurumlarının, diplomatik temsilcilerin ve devlet büyüklerinin aile bireylerinin hedef alındığı belirtildi. Üst Kurul, yayıncılığın Anayasa’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak kişilik haklarına saygılı, tarafsız ve kamu düzenini koruyarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Rapor, özel hayatı hedef alan ve doğrulanmamış bilgilerin gerçekmiş gibi kamuya aktarılmasının habercilik etik kurallarını ciddi biçimde ihlal ettiğini ifade etti. Bu gerekçeyle Tele1’e, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin ihlali nedeniyle üst sınırdan yaptırım uygulandı.

SZC TV VE HALK TV’YE CEZA UYGULANDI

Ayrıca, SZC TV’de Damla Doğan Tuncel’in sunduğu “Hafta Sonu Ana Haber” programı ile Halk TV’de Gülşah Ekinci’nin sunduğu “Hafta Sonu Raporu” programında yapılan haberlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırılara dair iddialar yer aldı. Hazırlanan raporda, haberlerin doğruluğunun yeterince araştırılmadığı, olayların idari kararlarla ilişkilendirilerek kamuoyunda algı oluşturulduğu ve karşı tarafın görüşüne yer verilmediği ifade edildi. Bu sebepten dolayı, SZC TV ve Halk TV’ye 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesine aykırılıktan üst sınırdan ceza uygulandı.

NOW TV’YE CEZA VERİLDİ

NOW TV’de Disney+ platformunda yayınlanan “Başka Bir Sen” ve “Kalender Pide” filmleriyle ilgili, 7 ve 5 dakika uzunluğundaki özel kesitlerin yayınladığı ve bu içeriklerin “Disney+” vurgusu ile birlikte ekranda yer aldığı tespit edildi. İzleyicilerin farkında olmadan platforma çekilmeye çalışıldığı değerlendirildi. Bu sebeple, NOW TV’ye 6112 sayılı Kanun’un “Gizli ticari iletişime yer verilemez” hükmünü ihlal ettiği nedeniyle üst sınırdan ceza verildi.

TELE-ALIŞVERİŞ YAYINLARINI İHLAL EDEN KANALLAR

YILDIZ EN ve SERHAT TV kanallarında yapılan yayınlarda, tele-alışveriş yayın sürelerinin aşıldığı belirlendi. Mevzuata göre, tele-alışveriş yayınları kesintisiz en az 15 dakika sürmekte ve günlük toplam süresi 1 saati geçmemektedir. İlgili düzenlemeyi ihlal eden kanallara üst sınırdan idari para cezası uygulandı.