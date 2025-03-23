Rtük Başkanı’ndan Kanallara Son Uyarı

RTÜK BAŞKANINDAN ÖNEMLİ UYARI

Televizyon kanallarına, “Ekrem İmamoğlu soruşturması” konusunda dikkat çekici bir uyarı yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanunlara aykırı yayın yapan kanallara karşı sert yaptırımlar uygulanacağını vurguladı. “Kanunlara aykırı yayın yapan tv kanallarına uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur. Son bir defa uyarıyorum.” şeklinde bir açıklama yaptı.

YAYINCILARA İTİDAL UYARISI

RTÜK Başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından televizyon kanallarına yönelik bir uyarıda bulundu. Şahin, yayıncı kuruluşların itidal ile hareket etmesi gerektiğini belirterek, taraflı ve gerçek dışı haberlere yer vermek yerine yetkililerden alınan resmi bilgiler ışığında yayın yapmalarını istedi. “Daha önce belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmıştık,” dedi.

CEZALARIN AĞIRLAŞTIRILMASI MÜMKÜN

Şahin, daha önce kanunlara uymayan yayıncı kuruluşlara karşı en üst sınırdan program durdurma cezası uyguladıklarını, yasal dışı yayın yapan, illegal örgütleri destekleyen yayıncı kuruluşlar için ise uzun süreli yayın durdurmaya kadar çeşitli müeyyideler uygulanacağını ifade etti. “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil müeyyideler uygulanacaktır,” diye ekledi.

HUKUK DIŞI YAYINLARA SON UYARI

Ayrıca, tarafsız yayın yapan kuruluşlara teşekkür eden Şahin, hukuk dışı yayınlara devam eden az sayıda yayıncıya son bir defa uyarıda bulunduğunu belirtti. “Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ancak uyarılarımızı dikkate almayan yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek isterim,” diyerek sözlerini tamamladı.