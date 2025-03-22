RTÜK Başkanı’ndan Televizyonlara Sert Uyarı

RTÜK’ÜN ÖNEMLİ UYARISI

Televizyon kanallarına “Ekrem İmamoğlu soruşturması” ile ilgili dikkat çekici bir uyarıda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Kanunlara aykırı yayın yapan tv kanallarına uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur. Son bir defa uyarıyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

YAYINLARDA İTİDAL ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından televizyon kanallarına uyarıda bulunan Şahin, kanun dışı yayın yapan kanallara sert yaptırımlar uygulanacağının altını çizdi. Şahin, “Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı! Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi, taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmi bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmıştık.” şeklinde açıklama yaptı.

CEZALAR HIZLANDIRILACAK

Aynı zamanda, uzun süreli yayın durdurma ve lisans iptali gibi müeyyidelerin gündeme gelebileceğini belirten Şahin, “Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokaklara davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan ve hakaret içeren yayınlar yapan kuruluşlara yönelik en üst sınırdan cezalar uygulanacaktır.” dedi.

SON BİR DEFA UYARILIYOR

Şahin, itidalli yayın yapan ve halkı tarafsız şekilde bilgilendiren kuruluşları da takdir ettiğini belirterek, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” diyerek uyarılara dikkat etmeyen yayıncı kuruluşları son bir defa ihtaren uyardığını sözlerine ekledi.