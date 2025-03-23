RTÜK Başkanı Şahin’den Kısıtlamaların Devamı

RTÜK BAŞKANINDAN YENİ UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kanun dışı yayın yapan yayıncı kuruluşlara müeyyideler uygulanacağı konusunda yaptığı uyarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, “Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz.” dedi.

İFTAR PROGRAMINDAKİ AÇIKLAMALAR

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde düzenlenen “Kalpten Kalbe Hep Birlikte” iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medya hesabında “Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!” başlığıyla yaptığı paylaşımda, dün akşam televizyon kanallarına bu konuyla ilgili bir uyarı ilettiklerini belirtti.

DEVLET GEREKENİ YAPAR

Şahin, yaptığı uyarıların önemine dikkat çekerek, “Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum ama herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete sevk eden yayınlar yapılmasına izin vermemeliydik” ifadelerini kullandı. Özellikle, toplumu yatıştırması gereken kişilerin sağduyulu açıklamalar yapmadığı durumlarda uyarıda bulunmanın gerekliliğini vurguladı. “Kimse kusura bakmasın, devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar” dedi.

SANSÜRE KARŞI OLDUKLARINI VURGULADI

Şahin, yapılan uyarıların sansür anlamına gelmediğini de dile getirdi. “Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir” şeklinde konuştu. RTÜK’ün uygulamalarının sıklıkla devam edeceğini belirterek, yayıncıların belirlenmiş sınırlar içinde özgürce yayın yapabileceklerini aktardı.

RTÜK’ÜN GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Şahin, geçmişteki durumlardan bahsederek, “Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi. Kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içeren yayınlar ile halkı sokağa davet eden durumlar konusunda yine uyarılarda bulunacaklarını belirtti. Ayrıca, “Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti” diyerek sürecin bir sonraki aşamasına geçileceğini açıkladı.