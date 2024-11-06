RTÜK Başkanı Şahin’den Narin Güran Açıklaması

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’DEN YARGILAMA AŞAMASI UYARISI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti davasının yarın başlayacak ilk duruşmasının önemine dikkat çekti. Şahin, “Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz” dedi. Yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, Güran’ın cinayet davasının ilk duruşmasının düzenleneceğini belirtti. Korkunç bir cinayetle ilgili olan bu durumun ilk aşamasında soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğini ve dedikoduların temel alındığı yayıncılığın insanlık onurunu zedelediğini vurgulayan Şahin, medyanın bu sorumsuz tavrını eleştirdi.

YAYIN YASAĞI BULUNMAZKEN GİZLİLİK ÖNEMLİ

Duruşma sürecinde herhangi bir yayın yasağının bulunmadığını ancak yargılamanın yapı itibarıyla gizliliğin esas olduğunu belirterek, “Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargı sürecini sekteye uğratabilecek haberlerin, daha fazla izlenme ya da tıklanma uğruna medyaya konu edilmesi kabul edilemez. Vicdani bir yaklaşımla yargılamanın izlenmesi ve doğru bilgilerin paylaşılması oldukça elzemdir” dedi. Bu süreçte RTÜK İzleme Uzmanlarının yayınları yakından takip edeceğini, yayıncılık ilkelerinin ihlali durumunda sorumlu kişilere gerekli müeyyidelerin uygulanacağını ifade etti.