RtÜk’e 3 Yeni Üye Belirlendi

TBMM GENEL KURULU’NDA RTÜK SEÇİMİ

TBMM Genel Kurulu’nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelikleri için AK Parti, CHP ve İYİ Parti adayları arasında bir seçim gerçekleştirilmiş. Seçim öncesinde, adayların isimleri Genel Kurul’da ayrı ayrı okunmuş. AK Parti’den Hasan Davulcu ve Erhan Güven, CHP’den Tuncay Keser ile Ahmet Kılınç, İYİ Parti’den ise Ahmet Can Buğday ve Emin Erdoğan bu seçimde aday olarak yarışmış.

OYLAMA VE SONUÇLAR

Toplam 416 milletvekilinin katıldığı oylamada, AK Parti’nin Hasan Davulcu 387, Erhan Güven 124, CHP’nin Tuncay Keser 339, Ahmet Kılınç 51 oy almış. İYİ Parti’nin Ahmet Can Buğday 307, Emin Erdoğan ise 56 oy almış. Ayrıca, oylamada bir oy boş, yedi oy geçersiz sayılmış.

YENİ ÜYELERİN BELİRLENMESİ

Yapılan değerlendirme neticesinde, Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilerek görev almaya hak kazanmış.