“RTÜK’ten Güran Davası Öncesi Uyarı”

CİNAYET SORUŞTURMASINDA SORUMLULUK VURGUSU

RTÜK, cinayet soruşturmasının ilk aşamalarında, “kulaktan dolma dedikodular” ile insan onurunu hiçe sayan yayınlar yapıldığına dikkat çekti. Açıklamada, “Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz” denildi.

GİZLİLİĞE SAYGI GÖSTERİLMELİ

Duruşma aşamasında şu an için herhangi bir yayın yasağı bulunmadığı ifade edilse de, yargılamanın doğası gereği gizliliğin esas olduğu belirtildi. Açıklamada, “Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez” ifadesine yer verildi.

Vicdani bir yaklaşım sergileyerek ve Türk medyasına yakışan bir vakarla yargılamanın takip edilmesi gerektiği vurgulandı. “Doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir” denildi.