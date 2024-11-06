More
Gündem

“RTÜK’ten Güran Davası Öncesi Uyarı”

rtuk-ten-guran-davasi-oncesi-uyari

CİNAYET SORUŞTURMASINDA SORUMLULUK VURGUSU

RTÜK, cinayet soruşturmasının ilk aşamalarında, “kulaktan dolma dedikodular” ile insan onurunu hiçe sayan yayınlar yapıldığına dikkat çekti. Açıklamada, “Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz” denildi.

GİZLİLİĞE SAYGI GÖSTERİLMELİ

Duruşma aşamasında şu an için herhangi bir yayın yasağı bulunmadığı ifade edilse de, yargılamanın doğası gereği gizliliğin esas olduğu belirtildi. Açıklamada, “Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez” ifadesine yer verildi.

Vicdani bir yaklaşım sergileyerek ve Türk medyasına yakışan bir vakarla yargılamanın takip edilmesi gerektiği vurgulandı. “Doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir” denildi.

ÖNEMLİ

Gündem

“Türkiye’nin Turizm Tanıtımı ABD Seçimlerinde Yapıldı”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD başkanlık seçimleri sırasında Türkiye'deki turizm bölgelerinin televizyon yayınlarında tanıtıldığını açıkladı.
Gündem

“Adalet Bakanlığı 1000 Hâkim ve Savcı Adayı İlanı”

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 6 Kasım 2024'te Adalet Bakanlığı için 1000 Hakim ve Savcı adayı alımı duyurusunu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.