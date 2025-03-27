RTÜK’ten Yayınlara Cezai Yaptırım Kararı

RTÜK’ÜN YAYIN İNCELEMELERİ VE CEZALAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma sürecinde bazı televizyon kanallarının yayınlarını incelemeye aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından gerçekleştirilen eylemler sırasında, bazı yayınlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadelerin yer aldığı ifade edildi. RTÜK, bu yayınları mercek altına alarak cezai yaptırımlar uyguladı.

Sözcü TV’YE YAYIN DURDURMA CEZASI

RTÜK’ün toplantısında, Sözcü TV’ye (SZC TV) 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildiği açıklandı. Ayrıca, Tele1, Halk TV ve NOW TV’de yayınlanan bazı programlara üst sınırdan idari para cezası ile 5’er kez program durdurma cezası uygulanması kararlaştırıldı. Akıllı TV’ye ise daha önce sağlık beyanıyla ürün satışı nedeniyle ikinci kez ihlal tespiti yapılarak 10 gün yayın durdurma cezası getirildi.

CEZAYA NEDEN OLAN PROGRAMLAR

RTÜK raporlarına göre, cezalar aşağıdaki programlara uygulandı: Sözcü TV: “Nokta Atışı” ve “Öncesi Sonrası”; Tele1: “Sabah Pusulası” ve “Haber 13”; NOW TV: “Orta Sayfa”; Halk TV: “Gündem Özel” ve “Haberler”; Akıllı TV: “Tele Alışveriş”. Bu programlarda, devlet büyüklerine, kamu görevlilerine, yargı mensuplarına ve kolluk kuvvetlerine hakaret edildiği, halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağrıları yapıldığı ve yerli markaların hedef gösterildiği belirtildi.

YAYIN İHLALLERİNİN DETAYLARI

RTÜK izleme uzmanlarının raporlarında, canlı yayınlarda hakaret içerikli pankart ve sloganların sıkça gösterildiği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili yorumlar yapıldığı ve yargı makamlarını baskı altına almaya yönelik ifadeler kullanıldığı kaydedildi. Örnek olarak, raporda “Suç uydurmaya çalışıyorlar” ve “Burnunu sürtelim bakalım nasıl oluyormuş” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerli markalara boykot çağrısının yayınlarda yer alması da cezaya gerekçe gösterildi.

YAZILI İHTAR VE LİSANSLAMA SÜRECİ

RTÜK, YouTube üzerinden yayın yapan Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in kanallarını da gündemine aldı. Her iki yayıncıya, 72 saat içinde lisans almaları gerektiği bildirildi. Aksi takdirde, kanallarına erişim engeli getirileceği belirtildi.

YASAL DAYANAK VE OLASI SONUÇLAR

RTÜK, cezaları 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesine dayandırdı. Bu maddenin iyi işlemesi için yayınların hukukun üstünlüğüne, adalet ve tarafsızlık ilkesine aykırı olamayacağı, kin ve düşmanlığa tahrik edemeyeceği vurgulandı. İhlallerin üçüncü kez tekrarlanması durumunda, ilgili kanalların lisanslarının iptal edilebileceği uyarısı yapıldı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’İN AÇIKLAMALARI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, Saraçhane’deki gösteriler sırasında Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerin ekranlara taşınmasını eleştirdi. Şahin, bu tür yayınlara en ağır cezaların verileceğini duyurmuş ve yayıncıları sorumlu davranmaya çağırmıştı.