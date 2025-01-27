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Spor

Ruben Amorim’den Rashford’a Sert Eleştiri

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FULHAM MAÇINDA GOL SIKINTISI

Premier Lig’in 23. haftasında Fulham’a karşı oynanan karşılaşmada Manchester United, rakibini 1-0 yenmeyi başardı ancak gol yollarında yaşanan sıkıntı devam ediyor. Özellikle son iki ayda, forvet oyuncuları Rasmus Höjlund ve Joshua Zirkzee yalnızca birer gol atabiliyor. Bu durumda, Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim’in Marcus Rashford’u kullanmaktaki kararlılığı dikkat çekiyor.

AMORİM’DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Ruben Amorim, oyuncu tercihleriyle ilgili olarak, “Rashford’u oynatmaktansa 62 yaşındaki kaleci antrenörümü oynatırım!” şeklinde bir açıklama yapıyor. Bu ifade, kadro tercihlerinin arkasındaki motivasyonları sorgulatıyor ve takımda yaşanan forvet sorununa ışık tutuyor. Manchester United’ın bu durumdan nasıl bir çözüm üreteceği merak konusu.

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