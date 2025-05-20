Rubio, Avrupa’dan Savaş İsteği Duydu

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO’DAN SAVAŞ İSTİYEN AVRUPA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Roma ziyaretinde Avrupa’nın savaş istemesi yönünde bazı duyumlar aldığını belirtiyor. Kennedy Centre’da gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Rubio, bu değerlendirmeler karşısındaki şaşkınlığını ifade ediyor. Görüştüğü üst düzey bir kaynağın, “Amerikan başkanı barış isterken bazı Avrupalılar sürekli askeri meseleleri gündeme getiriyor” şeklinde bir yorumda bulunduğunu aktarıyor.

SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

ABD’li diplomat, Başkan Donald Trump’ın savunma harcamalarının azaltılması gerektiğine inandığını ve bu kaynakların ekonominin güçlendirilmesi için kullanılmasını istediğini vurguluyor. Rubio’nun bu açıklamaları, ABD ile Avrupa arasındaki güvenlik politikaları üzerine önemli bir tartışmayı gündeme getiriyor. Ayrıca, ABD’nin askeri harcamalarla ilgili tutumu ile Avrupa’nın yaklaşımı arasındaki farkları ortaya koyuyor.