Rubio: Avrupa Savaş İstiyor Gibi

ABD DİŞİŞLERİ BAKANI RUBIO’NDAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMALAR

Marco Rubio, Roma’da gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Avrupa’nın savaş isteği yönünde bazı bilgiler aldığını dile getiriyor. Kennedy Centre’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bu durumu tuhaf bulduğunu ifade etti. Rubio, görüşmelerde bulunduğu üst düzey bir ismin “Amerikan başkanı barış isterken bazı Avrupalılar sürekli askeri meseleleri gündeme getiriyor” şeklindeki yorumunu aktardı.

ABD’NİN SAVUNMA POLİTİKASI VE AVRUPA’DAKİ ENDİŞELER

ABD’li diplomat, Başkan Donald Trump’ın savunma harcamalarının azaltılması gerektiğine inandığını ve bu bölgedeki kaynakların ekonomi için kullanılmasını talep ettiğini belirtiyor. Rubio’nun açıklamaları, ABD ve Avrupa arasındaki güvenlik politikalarına dair önemli bir tartışma başlatıyor. Bu durum, ABD’nin askeri harcamalara yönelik tutumu ile Avrupa’nın yaklaşımı arasındaki farklılıkları gözler önüne seriyor.