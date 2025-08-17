Gündem

Rubio’dan Rusya Hakkında Açıklama Yapıldı

rubio-dan-rusya-hakkinda-aciklama-yapildi

RUSYA İLE ANLAŞMA MODELLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC’nin Meet the Press programında yaptığı konuşmada, Rusya ile muhtemel bir anlaşmanın “sınırların nasıl şekilleneceğini” ve Rusya’nın Ukrayna’nın bağımsızlığını tanımasını içermesi gerektiğini belirtti. Donald Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından “nihai bir çözüme” odaklanacağını açıklamasının akabinde, Rubio ABD’nin hangi baskı yöntemlerini kullanacağına dair detayda bulunmadı.

BARIŞ ANLAŞMASININ ÖNEMİ

Rubio, “Barış anlaşması savaşı bitirmenin en iyi yoludur. Buna giden yolda ateşkes de olabilir, biz bunu savunduk ama Rusya şu ana kadar kabul etmedi” ifadesini kullandı. Avrupalı liderlerin pazartesi günü Washington’da Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelerek Kiev’e destek mesajı vereceği aktarıldı. Rubio, mevcut ABD yaptırımlarının gevşetilmediğini, müzakerelerin çıkmaza girmesi halinde daha sıkı yaptırımların gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.

SAVAŞTA TARAF DEĞİLİZ

Rubio, “Şunu da kabul edelim, bu bizim savaşımız değil” diyerek Washington’un doğrudan taraf olmadığına dikkat çekti. Bu ifadeler, ABD’nin pozisyonunu ve uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımını ortaya koydu.

