Rubio’dan Rusya İçin Anlaşma Önerisi

RUSYA İLE ANLAŞMA SÜRECİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC’nin Meet the Press programında önemli açıklamalar yaptı. Rusya ile yapılacak olası bir anlaşmanın, sadece “sınırların nasıl şekilleneceğini” değil, aynı zaman da Rusya’nın Ukrayna’nın egemenliğini tanımasını da gerektirdiğini belirtti. Donald Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirveden sonra “nihai bir çözüme” odaklanacağını söylemesi üzerine Rubio, ABD’nin hangi baskı araçlarını kullanacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

BARİŞ ANLAŞMASI İHTİYACI

Rubio, “Barış anlaşması savaşı bitirmenin en iyi yoludur. Buna giden yolda ateşkes de olabilir, biz bunu savunduk ama Rusya şu ana kadar kabul etmedi” ifadelerini kullandı. Özellikle Avrupalı liderlerin, pazartesi günü Washington’da Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geleceği ve Kiev’e destek mesajı vereceği aktarıldı.

YAPTIRIM DİNAMİKLERİ

Rubio, mevcut ABD yaptırımlarının yumuşatılmadığını, müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda daha sert yaptırımların da gündeme gelebileceğini ifade etti. Bununla birlikte, “Şunu da kabul edelim, bu bizim savaşımız değil” diyerek Washington’un doğrudan çatışmanın tarafı olmadığını vurguladı.