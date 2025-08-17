Gündem

Rubio’dan Rusya ile Barış Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC’nin Meet the Press programına yaptığı açıklamalarda, Rusya ile olası bir anlaşmanın “sınırların nasıl şekilleneceği” ve Rusya’nın Ukrayna’nın egemenliğini tanıması gerektiğine dikkat çekti. Donald Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirvenin ardından “nihai bir çözüme” odaklanacaktır açıklamasında bulunarak önemli bir konuya değinen Rubio, ABD’nin uygulayacağı baskı araçlarıyla ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi.

BARIŞ ANLAŞMASI ÖNE ÇIKIYOR

Rubio, “Barış anlaşması savaşı bitirmenin en iyi yoludur. Buna giden yolda ateşkes de olabilir, biz bunu savunduk ama Rusya şu ana kadar kabul etmedi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Avrupalı liderlerin pazartesi günü Washington’da Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geleceği ve Kiev’e destek mesajı vereceği belirtiliyor.

DİREKT TARAFLIK DEĞİL

Rubio, mevcut ABD yaptırımlarının gevşetilmediğini ve müzakerelerin tıkanması durumunda daha ağır yaptırımların gündeme geleceğini kaydetti. Rubio ayrıca, “Şunu da kabul edelim, bu bizim savaşımız değil” diyerek Washington’un doğrudan taraf olmadığına vurgu yaptı.

