Ruble, Dolar Karşısında Değer Kazanıyor

Rus rublesi, merkez bankasının döviz satış desteğini bir miktar kaybetmesine rağmen, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan barış görüşmeleri beklentileri nedeniyle ABD doları karşısında hafif bir artış gösteriyor.

DOLAR KARŞISINDA GÜÇLENMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Ruble, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 0,5 değer kazanarak 80.60 seviyesine ulaştı. LSEG’nin tezgah üstü kotasyon verileri bunun doğruluğunu ortaya koyuyor. Bu yıl içinde ruble, dolara karşı yüzde 40’ın üzerinde bir değer kazancı sağlamış durumda. BCS aracılık analistleri, yayınladıkları araştırma notunda, “Bugünden itibaren merkez bankasının arz ettiği döviz hacmi yaklaşık yüzde 40 oranında azalacak ve rubleyi destekleyen faktör zayıflayacak.” sözlerine yer verdi.

İSTANBUL’DAKİ GÖRÜŞMELERİN KRİTİK ÖNEMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta Türkiye’nin İstanbul şehrinde Ukrayna ile doğrudan görüşmelere yönelik bir öneri sundu. Bu öneri, görüşmelere katılabileceği iddia edilen ABD Başkanı Donald Trump’tan destek buldu. Döviz net satışları rubleyi desteklese de, Maliye Bakanlığı’nın salı gününden itibaren bütçe rezervleri için bir miktar döviz satın alacağını açıklamasıyla birlikte döviz alım hacminin bir önceki ayın 10.49 milyar rublesinden günlük 6.55 milyar rubleye düştüğü belirtildi. Ayrıca, Rusya Merkez Bankası’nın döviz müdahaleleri için kullandığı ve ülkede yaygın olarak işlem gören döviz olan Çin yuanı karşısında ruble, Moskova Borsası’nda yüzde 0.6 değer kaybederek 11.18 seviyesine geriledi.