Ruble, Dolar Karşısında Güçleniyor

Rusya’nın para birimi değere ulaşmaya devam ediyor. Merkez bankasının döviz satışlarından kaynaklı desteği biraz kaybetmesine rağmen, Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan barış görüşmeleri beklentileri nedeniyle ABD doları karşısında hafif bir değer artışı gösterdi.

DOLAR KARŞISINDAKİ ARTIŞ

Ruble, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 0,5 artışla 80.60 seviyesine ulaştı. LSEG’nin tezgah üstü kotasyonlarına dayalı verileri, bu durumu gösteriyor. Bu yıl içinde ruble, dolara karşı yüzde 40’ın üzerinde değer kazanmış durumda. BCS aracılık analistleri, yaptıkları açıklamada, “Bugünden itibaren merkez bankasının arz ettiği döviz hacmi yaklaşık yüzde 40 oranında azalacak ve rubleyi destekleyen faktör zayıflayacak.” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta Türkiye’nin İstanbul şehrinde Ukrayna ile doğrudan görüşmeler yapmayı önerdi. Bu öneri, görüşmelere katılması beklenen ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini aldı. Döviz net satışları rubleyi destekliyor, ancak salı günü Maliye Bakanlığı’nın bütçe rezervleri için döviz satın alacağını açıklamasıyla önceki ayın 10.49 milyar rublesinden günlük 6.55 milyar rubleye düştü. Ayrıca, Rusya Merkez Bankası’nın döviz müdahaleleri için en çok kullandığı Çin yuanına karşı ruble, Moskova Borsası’nda yüzde 0.6 değer kaybıyla 11.18 seviyesine geriledi.