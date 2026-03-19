Rubtsov: Fiyat Artışı İhracat Yasağını Getirebilir

Rusya Enerji Bakanlığı Petrol ve Gaz Tesisleri Departmanı Direktörü Anton Rubtsov, Moskova’da gerçekleştirilen bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Rubtsov, fiyatların yükselmesi durumunda ihracatın iç piyasada arz sorunlarına yol açabileceğini belirterek, hızlı bir yasak kararı alınabileceğini dile getirdi: “Akaryakıt ihracatı iç pazarda arz sorunu yaratabilir. Bu nedenle, dengede bir sorun çıkarsa, hızlı bir şekilde yasak kararı alınabilir.”

MEVCUT KISITLAMALAR VE İSTİSNALAR

Rusya’da mevcut durumda benzin, dizel ve bazı diğer yakıt türleri için kısmi ihracat yasağı uygulanıyor. Ancak petrol ürünleri üreticileri bu kısıtlamalardan muaf tutuluyor.

KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA ENDİŞE

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın karşı hamleleri Hürmüz Boğazı’ndaki enerji trafiğini olumsuz etkilemektedir. Bu gelişmeler, enerji arzında sıkıntı ve fiyatların yükselmesi endişelerini artırıyor. Rubtsov’un açıklamaları, bu belirsizliği yönetme amacı taşıyor.