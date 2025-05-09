Rümeysa Öztürk ABD’de serbest bırakıldı

Rümeysa Öztürk mahkeme tarafından serbest bırakıldı

Rümeysa Öztürk, Filistin’e verdiği destek sebebiyle ABD’de gözaltına alınan doktora öğrencisi olarak, mahkemenin kararıyla serbest bırakıldı. Tutukluluğuna son verilirken hukuki sürecin devam edeceği belirtildi.

GÖZALTINA ALMA OLAYI

25 Mart akşamı, Massachusetts eyaletinde arkadaşlarıyla iftar için yola çıkan Rümeysa Öztürk, yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sürecinin başlangıcından itibaren Dışişleri Bakanlığı, durumu yakından takip etti.

Bakanlık yetkilileri, 7 Mayıs’ta New York’taki Federal İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nin verdiği karar hakkında açıklama yaptı. Mahkeme, ABD hükümetinin, Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a nakli yönündeki talebine itirazını reddetti. Mahkeme, Vermont’un bu konuda uygun yargı yeri olduğuna hükmederek, Öztürk’ün Vermont’a nakil emrinin 14 Mayıs 2025’e kadar gerçekleştirilmesini karara bağladı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları ayrıca, Öztürk’ün gözaltında tutulduğu Louisiana’daki göçmenlik merkezinde, 9 Mayıs’ta Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu personnelinin kendisini ziyaret edeceğini bildirdi. Türkiye, Öztürk’e konsolosluk desteği sağlamayı sürdüreceğini açıkladı.

Gözaltına alınma ve eğitim durumu

Rümeysa Öztürk, Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftar yemeği için yola çıkarken, maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edilip sınır dışı edileceğini duyurdu. Rubio, Öztürk’ün “Hamas destekçisi” olduğunu iddia ederek 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini ifade etti. Ancak ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine dair geçici bir durdurma kararı verdi. Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etti.