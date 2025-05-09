Rümeysa Öztürk, ABD’de serbest bırakıldı

ABD’DE GÖZALTINA ALINAN DOKTORA ÖĞRENCİSİ SERBEST KALDI

Rümeysa Öztürk, ABD’de Filistin’e verdiği destek nedeniyle gözaltına alındıktan sonra mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Öztürk’ün tutukluluğu sona erdi ve hukuki süreç devam ediyor.

MASKELİ GÖREVLİLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

25 Mart akşamı, Massachusetts eyaletinde arkadaşlarıyla iftar için yola çıkan Rümeysa Öztürk, yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sürecinin başlamasıyla birlikte Dışişleri Bakanlığı gelişmeleri her an takip etti.

VERMONT’A NAKİL KARARI VERİLDİ

Bakanlık yetkilileri, 7 Mayıs’da New York’taki Federal İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nin kararını duyurdu. Mahkeme, ABD hükümetinin, Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a nakledilmesi için yaptığı itiraza ret verdi. Vermont’un bu konuda yetkili yargı yeri olduğuna karar veren mahkeme, nakil emrinin 14 Mayıs 2025’e kadar yerine getirilmesini hükmetti. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Öztürk’ü gözaltında tuttuğu Louisiana’daki göçmenlik merkezinde 9 Mayıs’ta Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu personelinin ziyaret edeceğini bildirdi. Türkiye, Öztürk’e her türlü konsolosluk desteğini sunmaya devam edeceğini belirtti.

ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMA NEDENİ VE EĞİTİMİ

Rümeysa Öztürk, Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftar yaparken, maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edilerek sınır dışı edileceğini duyurdu. Rubio, Öztürk’ün “Hamas destekçisi” olduğunu iddia ederken, 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini söyledi. Ancak ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici bir durdurma kararı aldı. Öztürk’ün eğitim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılması için talepte bulundu.