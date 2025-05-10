Rümeysa Öztürk, ABD’de serbest bırakıldı

ÖZTÜRK SERBEST BIRAKILDI

ABD’de Filistin’e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Öztürk’ün tutukluluğu sona erdi ve hukuki sürecin devam edeceği bildirildi.

GÖZALTINA ALMA OLAYI

25 Mart akşamı, ABD’nin Massachusetts eyaletinde iftar için arkadaşlarıyla yola çıkan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, “yüzleri maskeli altı” Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sürecinden itibaren Dışişleri Bakanlığı, gelişmeleri yakından takip etti.

VERMONT’A NAKİL TALEBİ

Bakanlık yetkilileri konuya dair açıklamalarında, 7 Mayıs’ta New York’taki Federal İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından verilen kararı paylaştı. Mahkeme, ABD hükümetinin Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a nakledilmesi yönündeki talebine karşı yaptığı itirazı reddetti. Vermont’un bu konuda uygun yargı yeri olduğuna karar verildi ve Öztürk’ün Vermont’a nakil emrinin 14 Mayıs 2025’e kadar yerine getirilmesi hükme bağlandı. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Öztürk’ün gözaltında tutulduğu Louisiana’daki göçmenlik merkezinde, 9 Mayıs’ta Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu personelinin kendisini ziyaret edeceğini bildirdi. Türkiye, bundan sonraki süreçte de Öztürk’e her türlü konsolosluk desteğini sağlayacağını belirtti.

HÜKÜMETİN DAVASI VE DURUMU

Öztürk’ün gözaltına alınmasının ardından, ABD hükümeti, Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin 18 Nisan’daki kararına itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu. Mahkeme, Öztürk’ün Vermont’a nakledilmesi için verilen kararın geçici olarak durdurulmasına hükmetmişti. Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftar için yola çıktığı sırada maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edilip sınır dışı edileceğini duyurdu. Rubio, Öztürk’ün “Hamas destekçisi” olduğunu öne sürerek, 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini aktardı. Ancak, ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici bir durdurma kararı aldı. Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etti.