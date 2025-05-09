Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

Mahkeme kararıyla, Filistin’e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı. Öztürk’ün tutukluluğuna son verildi ve hukuki sürecin devam edeceği bildirildi.

Gözaltı durumu hakkında bilgi

YÜZLERİ MASKELİ GÖREVLİLERİN MÜDAHALESİ

25 Mart akşamı, ABD’nin Massachusetts eyaletinde arkadaşlarıyla iftar yapmak üzere yola çıkan Rümeysa Öztürk, yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sürecinin başlamasından sonra, Dışişleri Bakanlığı da gelişmeleri yakın takibe aldı.

VERMONT’A NAKİL İSTEMİ

Bakanlık yetkilileri, 7 Mayıs’ta New York’taki Federal İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nin kararını açıklamıştı. Mahkeme, ABD hükümetinin, Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a naklinin sağlanmasına yönelik talebine itirazını reddetti. Vermont’un bu konudaki uygun yargı yeri olduğuna kanaat getiren mahkeme, Öztürk’ün nakil emrinin 14 Mayıs 2025’e kadar uygulanması gerektiğine hükmetti. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 9 Mayıs’ta Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğunun Öztürk’ü ziyaret edeceğini belirtti ve Türkiye, Öztürk’e her türlü konsolosluk desteklerini sağlayacağını duyurdu.

ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMASI VE DURUMU

Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftar için giderken, maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edileceğini ve sınır dışı edileceğini bildirdi. Rubio, Öztürk’ün “Hamas destekçisi” olduğunu iddia ederek, 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini açıkladı. Ancak ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu. Öztürk’ün eğitim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılması için girişimde bulundu.