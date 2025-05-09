Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı

Rümeysa Öztürk’ün Serbest Bırakılması

Rümeysa Öztürk, ABD’de Filistin’e verdiği destek nedeniyle gözaltına alındıktan sonra, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Öztürk’ün tutukluluğuna son verilerek, hukuki sürecin devam edeceği bildirildi.

Gözaltı Süreci ve Olayın Detayları

25 Mart akşamı, Massachusetts eyaletinde arkadaşlarıyla iftar için yola çıkan Öztürk, yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sürecinin sürdüğü dönemde, Dışişleri Bakanlığı olayları yakından takip etti.

Vermont’a Nakil Talebi

Bakanlık yetkilileri, 7 Mayıs’ta New York’taki Federal İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararı paylaştı. Mahkeme, ABD hükümetinin, Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a nakledilmesi yönündeki talebine itirazını reddetti. Mahkeme, Vermont’un bu konuda uygun bir yargı yeri olduğuna hükmetti ve Öztürk’ün Vermont’a nakil emrinin 14 Mayıs 2025’e kadar yerine getirilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Öztürk’ün gözaltında bulunduğu Louisiana’daki göçmenlik merkezinde, 9 Mayıs’ta Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu personelinin kendisini ziyaret edeceğini açıkladı. Türkiye, Öztürk’e her türlü konsolosluk desteğini sunmaya devam edeceğini belirtti.

Federal Mahkeme Süreçleri

Öztürk’ün gözaltına alınmasının ardından, ABD hükümeti, Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin 18 Nisan’daki kararına itiraz ederek temyiz başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, Öztürk’ün Vermont’a nakledilmesi için verilen kararın geçici olarak durdurulmasına hükmetmişti.

Öztürk’ün Gözaltısının Ardından

Rümeysa Öztürk, Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftar için çıktığı sırada, maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edilip, sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Rubio, Öztürk’ün “Hamas destekçisi” olduğunu iddia ederek, 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini belirtmişti. Ancak ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici bir durdurma kararı almıştı. Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.