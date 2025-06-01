rus-hava-kuvvetleri-vuruldu

UKRAYNA’DAN GÖRÜLMEMİŞ İHA SALDIRISI

Ukrayna istihbaratı, geniş kapsamlı bir İHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu saldırıda Rus hava kuvvetlerine ait A-50, TU-95 ve TU-22 tipi stratejik bombardıman uçakları hedef alındı. Bu uçakların, Ukrayna’ya yönelik uzun menzilli füze saldırılarında kullanıldığı aktarıldı.

40’TAN FAZLA RUS UÇAĞI HEDEF ALINDI

Ukrayna basınına bilgi veren bir kaynak, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Rusya’nın iç bölgelerindeki hava üslerinde “40’tan fazla” Rus bombardıman uçağını vurduğunu açıkladı. Bu durum, saldırının ciddiyetini artırıyor ve uluslararası dikkat çekiyor.

BÜYÜK ÇAPLI OPERASYONUN DETAYLARI

Ukrayna Güvenlik Servisi, “Rusya’da stratejik bombardıman uçakları toplu halde yanıyor” ifadesiyle, düşman bombardıman uçaklarını imha etmeyi hedefleyen büyük çaplı özel bir operasyonun yürütüldüğünü aktardı. Eğer bu saldırı doğrulanırsa, savaştan bu yana Rusya’ya verilen en büyük hasar olabilir.

BEKLENEN OPERASYON HAYATA GEÇTİ

Ukrayna istihbaratı SBU’nun, “Web” adını verdiği operasyon, bir buçuk senedir hazırlanmaktaydı. Operasyon, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından onaylandı ve SBU Başkanı Vasily Malyuk tarafından yönetildi.

SALDIRIYA AİT GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YER ALDI

Sosyal medyada, Ukrayna’nın İHA saldırılarına ait olduğu iddia edilen birçok görüntü paylaşıldı. Bu görüntülerde İHA’ların pistte duran uçaklara çarpma ve patlama anları da gözlemleniyor. Uçakların vurulduğu üssün Rusya’nın Irkutsk bölgesinde olduğu belirtiliyor.

BAŞKA SALDIRILAR DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Raporlar, Murmansk yakınlarındaki Olenya Hava Üssü’nde başka uçaklara da saldırı düzenlendiğini öne sürüyor. Rus medyasında Murmansk’taki saldırı hakkında bilgi yer aldı, ancak hava savunmalarının etkili olduğu iddia ediliyor.

RUSYA’DAN TEPKİ GELDİ

Rusya’nın İrkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, Sredny köyündeki bir askeri birliğe düzenlenen İHA saldırısını doğruladı fakat saldırıya dair detay vermedi. Rus basınında yer alan iddialara göre, saldırının ardından Rus lider Putin, Güvenlik Konseyi’ni toplamayı planlıyor.