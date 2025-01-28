Rus Heyeti Şam’a İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

RUS HEYETİ ŞAM’A GİTTİ

Rus heyetinin Suriye’de, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam’a yaptığı ilk ziyaretin gerçekleştirildiği bildiriliyor. Rus haber ajansı Ria’nın aktardığına göre, Rus heyeti Şam’a ulaştı. Heyette, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yer alıyor.

SURİYE RUSYA İLE SÖZLEŞMEYİ SONLANDIRDI

Suriye’deki yeni yönetim, yakın zamanda Rusya ile Tartus Limanı’ndaki 49 yıllık sözleşmeyi sonlandıracağını açıkladı. Bu sözleşmenin sona ermesi, limanın elde ettiği tüm gelirlerin artık Suriye hazinesine aktarılacağı anlamına geliyor. Ayrıca, uydu görüntüleri, haftalardır Akdeniz açıklarında bulunan Rus Sparta ve Sparta II tahliye gemilerinin askeri üssü tahliye amacıyla Tartus Limanı’na girdiğini gösteriyor. Aralık ayının başından bu yana, Esad rejiminin düşmesinin ardından Tartus’ta herhangi bir Rus askeri gemisi gözlemlenmemişti.