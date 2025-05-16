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Rus Piyasaları Artış Gösterdi

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RUSYA’DA PİYASALARDA OLUMLU GELİŞMELER

Rusya’da piyasalar, İstanbul’da devam eden Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinden olumlu bir şekilde etkilendi. Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,73 değer kazanarak 2.860 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,72 artışla 1.122 puana ulaştı. Ancak, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2 değer kaybetti ve dolar/ruble paritesi 81,6 seviyesinden işlem görüyor.

MÜZAKERELERİ İLERİ TAŞIYAN GÖRÜŞMELER

Bugün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri doğrudan müzakereler yaptı. İki ülkenin heyet başkanları, görüşmelerin “yapıcı” geçtiğine dair açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin olumlu ilerlemesi, piyasalar üzerindeki olumlu etkileri artırıyor.

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