Rus Uçağı, Alaska’da Önlenmişti

RUS HAVA SAVUNMA UÇAĞINA MÜDAHALE

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska’nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde (ADIZ) aktif olan Rusya’ya ait IL-20 “COOT” tipi casus uçağına müdahalede bulundu. Yapılan açıklamada, bu önleme operasyonunda bir adet E-3 AWACS, iki F-16 savaş uçağı ve iki KC-135 tanker uçağının yer aldığı belirtildi.

ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA KALDI

NORAD’ın açıklamasına göre, Rus uçağı ne ABD’nin ne de Kanada’nın egemen hava sahasına girmedi ve uluslararası hava sahasında kaldı. Bu tür faaliyetlerin bölgede düzenli olarak gerçekleştirildiği ve doğrudan bir tehdit olarak görülmediği vurgulandı.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ MÜDAHALE

CBS News’in verdiği bilgilere göre, bu olay son hafta içinde Alaska’nın çevresinde gerçekleşen üçüncü Rus askeri uçak müdahalesi oldu. Artan sıklık, özellikle Kuzey Kutbu çevresindeki jeopolitik gerginliklerin gölgesinde dikkati çekiyor.

NORAD’DAN AÇIKLAMA

NORAD yetkilileri, Kuzey Amerika’nın güvenliğini sağlamak adına çok katmanlı bir savunma sistemi kullandıklarını ve her türlü senaryoya karşı müdahale seçeneklerinin hazır olduğunu belirtiyor.