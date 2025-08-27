Rus Yüzücü Kayboldu, Yanlış Yönde Yüzdü

YARIŞA KATILAN SPORCULAR

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 81 ülkeden toplam 2 bin 820 sporcu katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen bu etkinlik, Anadolu yakasında Kanlıca’da 10.04’te başladı ve Avrupa yakasındaki Kuruçeşme’de 12.54’te sona erdi. Yarışta Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı bildirildi ve bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, Vaniköy açıklarında dalış yaparak su altını taradı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolan sporcuya dair otel ve hastane kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Rus yüzücünün kaldığı oteldeki son görüntüleri kamuoyuna sunuldu. Görüntülerde siparişinin hazırlandığı resepsiyonda çalışan bir kişiyle sohbet eden ve koltukta oturan Svechnikov’un içeride bir süre dolaştığı anlar yer aldı.

YANLIŞ YÖNE YÜZME DURUMU

Yarışa katılan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’un kaybolmasıyla ilgili haberlerin yayılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve yarış esnasında bu kişiyi gördüğünü, yanlış bir yöne doğru gittiği için uyardığını bildirdi. Bu ihbarı değerlendiren ekipler, Şamiloğlu’nu Kuzguncuk İskelesi’nden sahil güvenlik teknesi ile alarak, Svechnikov’u son gördüğü yere götürdü. Şamiloğlu’nun gösterdiği koordinatlar kayda geçti.

BOĞULMA İHTİMALİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechnikov’un 10:08’de atlama platformundan yüzmeye başladığını ancak yüzme faaliyetinin bitiş noktasında yer alan parkura girmediğini ve herhangi bir bitiş verisinin kaydedilmediğini açıkladı. Ayrıca, boğulma tehlikesi geçirme ihtimalinin değerlendirildiği vurgulandı. Başsavcılık, şahsın bitiş noktasının dışındaki başka bir alandan çıkış yapma ihtimalini göz önünde bulundurarak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki tüm sahil hattını gören park, bahçe ve otellerin güvenlik kameralarının incelenmesini istedi.