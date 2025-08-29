Rus Yüzücüyü Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İSTANBUL’DA KAYBOLAN YÜZÜCÜ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor. Bu süreçte, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı helikopterler, havadan destek sağlarken, botlar denizden arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, arama faaliyetlerine destek veren AFAD ekipleri, tüm boğazı dron ile tarayarak havadan da arama gerçekleştiriyor.

YARIŞ SONRASINDA KAYBOLMA DURUMU ORTAYA ÇIKTI

24 Ağustos Pazar günü İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 3 bin sporcu katıldı. Yarışın sona ermesinin ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı belirlendi. Bu durumun fark edilmesinin ardından ekipler durumu haber aldı. Hemen harekete geçen ekipler denizden ve karadan arama çalışmalarına başladı.

KAYBOLAN YÜZÜCÜYLE İLGİLİ GELİŞMELER

Yarışa katılan inşaat mühendisi ve amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’un kaybolmasıyla ilgili haberlerin medya tarafından duyulmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve yarış sırasında kendisini gördüğünü, yanlış yöne gittiğini uyardığını bildirdi. Bu bilgi sonrası, Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi’nden Sahil Güvenlik teknesiyle alındı ve Svechnikov’u son gördüğü yere götürüldü. Şamiloğlu’nun verdiği koordinatlar kayıtlara alındı. Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolan sporcuyla ilgili otel ve hastane kayıtlarının araştırılmasını talep etti. Başsavcılığın bu talebi sonucu, Rus yüzücünün oteldeki son görüntüleri gün yüzüne çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechnikov’un saat 10:08’de atlama platformundan atlayarak yüzmeye başladığını, fakat yüzme faaliyetinin bitiş noktasına ulaşmadığını ve hiçbir bitiş verisi alınamadığını açıkladı. Bu esnada, boğulma riskinin değerlendirilmesi de gündeme geldi. Başsavcılık, söz konusu şahsın bitiş noktası dışında başka bir yerden çıkış yapma ihtimalini göz önünde bulundurarak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında kalan tüm sahil hattını gören güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti.

EŞİNİN ENDİŞELİ AÇIKLAMALARI

Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnikova, “Nikolai Svechnikov benim eşimdir. 22.08.2025 günü eşim Rusya’dan İstanbul’daki 37. Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı için üç öğrencisiyle birlikte İstanbul’a geldi. Yarışın bitiminde, eşim bitiş yerine gelmemiş ve kimse onu görmemiş. 24.08.2025 günü saat 10:00’dan beri eşime ulaşamıyorum ve hayatından endişe duyuyorum.” şeklinde ifade etti.