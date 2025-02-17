Rusya 174 Örgütü Terörist İlan Etti

RUSYA’DA YENİ TERÖRİST ORGANİZASYONLAR

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi’nin internet sayfasında, terörist ve aşırılıkçı grupların listesini güncelledi. Listeye toplamda 174 örgüt dâhil edildi. Bu gruplar arasında Özgür Milletler Birliği, Kafkas Birliği Konfederasyonu, Saha Cumhuriyeti Bağımsızlık Hareketi, Özgür Vıborg Hareketi, Sibir Taburu, Yeni Tuva Fonu ve Özgür Kuban Hareketi de bulunuyor.

MUHALİF KİŞİLİKLERİYLE TANINIYORLAR

Bu örgütler, özellikle milliyetçi duruşları ve Rus yönetimine karşı muhalif tavırlarıyla öne çıkıyor.