Rusya 268 Ukrayna İHA’sını Hava Savunma ile Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına insansız hava araçları ile saldırıda bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre, yerel saatle 09.00’dan 20.00’ye kadar 268 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgelerde imha edildiği ifade edildi. Bu İHA’ların 15’inin Moskova çevresinde düşürüldüğü aktarıldı.

İHA’LARIN DÜŞTÜĞÜ NOKTALARDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise, vurulan insansız hava araçlarına ait parçaların düştüğü noktalarda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Bakanlık, daha önce yerel saatle 23.00 ile 09.00 arasında 156 Ukrayna İHA’sının çeşitli bölgelerde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini de duyurmuştu.