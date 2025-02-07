Rusya 5 Yerleşim Yerini Ele Geçirdi

RUS ORDUSUNUN FAALİYETLERİNE DAİR YENİ AÇIKLAMALAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 1-7 Şubat tarihleri arasındaki Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Açıklamada, Ukrayna’daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu saldırılarda Ukrayna’nın gaz, enerji ve havaalanı altyapı tesisleriyle birlikte, İHA depolama ile eğitim merkezlerinin yanı sıra mühimmat ve yakıt depolarının da hedef alındığı belirtildi.

HARKİV VE DONETSK’TE YERLEŞİM BİRİMLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ

Son bir haftada Harkiv ve Donetsk bölgelerinde Rus ordusunca 5 yerleşim biriminin ele geçirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Harkiv bölgesinde Novomlınsk, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Krımskoye, Baranovka, Drujba ve Derjinsk yerleşim birimleri kurtarıldı.” ifadelerine yer verildi. Bu gelişmeler Ukrayna’daki çatışmaların ve iki ülke arasındaki gerilimin artan boyutunu göstermektedir.