Rusya, ABD ve Çin İle İşbirliğine Hazır

RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ GELİŞMELER

Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler önemli değişimler yaşıyor. Üç yıldan beri süregelen Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında kritik adımlar atan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin olumlu geçtiğini açıkladı. Henüz yüz yüze görüşme için tarih belirlenmemiş olsa da, iki ülkenin de bu görüşmeye sıcak baktığı gözlemleniyor. Trump’ın Rusya ile ilgili verdiği olumlu mesajların ardından Putin’den de önemli bir açıklama geldi.

PUTİN’DEN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Rus devlet kanalı Rossiya’ya konuşan Putin, ABD ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bu iş birliğine Çin’in de dâhil olabileceğini söyleyen Putin, “Rusya ve ABD silahları yüzde 50 oranında azaltma konusunda anlaşabilir, Çin de katılabilir. Trump’ın Rusya ile ABD arasındaki askeri harcamaları azaltma önerisi iyi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya’nın ABD’ye 2 milyon ton alüminyum satarak alüminyum tedarik etmeye hazır olduğunu dile getirdi. Rus ve ABD şirketlerinin güncel olarak ortak projeler üzerinde görüşmeler yaptığı bilgisi de gündemde.

AVRUPA’NIN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Putin, Avrupa’nın Ukrayna ile müzakere sürecine katılımının önemli olduğunu vurguladı. Ukrayna ihtilafının çözümüne dair Trump ile henüz daha kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmediğini ifade eden Putin, bu sürecin ilerlemesi adına iş birliğinin artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.