Rusya, ABD’ye Yeni Büyükelçi Atadı

RUSYA’DAN ABD İLE YENİ DİPLOMATİK ATAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya, Alexander Darchiyev’in ABD büyükelçisi olarak atanması için ABD’den onay aldı. Bakanlık, Darchiyev’in yakında Washington’a gideceğini belirtiyor. Darchiyev, İstanbul’daki toplantıda Rus heyetine başkanlık etmişti.

KONSOLUSLUK KAPATILMALARININ ARKA PLANI

Rusya, 2017 yılında Amerikan istihbarat yetkililerinin, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları üzerine San Francisco’daki Rus konsolosluğunu kapatmış, New York ve Washington DC’deki iki diplomatik ek bina da kapatılmıştı.