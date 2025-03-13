Rusya Ateşkes Önerisine Mesafeli Yaklaşıyor

CREMLİN’DEN ATEŞKES TEKLİFİNE MESAFELİ YAKLAŞIM

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna için sunduğu 30 günlük ateşkes önerisine olan temkinli tutumunu ortaya koydu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Yuri Uşakov, Russia-1 televizyon kanalına verdiği röportajda, bu geçici ateşkesin Ukrayna ordusu için “bir soluklanmadan başka bir şey olmadığını” belirtti. Uşakov, “Rusya’ya bir faydası yok” ifadesiyle durumun ciddiyetini dile getirdi.

UŞAKOV’DAN SERT DEĞERLANDIRMA

Uşakov, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile gerçekleştirdiği görüşmede, ateşkes önerisinin “aceleci” olduğunu ve Rusya’nın çıkarlarını gözetmediğini vurguladı. “30 günlük bir ateşkes, Ukrayna’ya toparlanma şansı verir, ama bize ne kazandırır? Hiçbir şey,” diyen Uşakov, teklifin gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Kremlin’in, uzun vadeli çözümler yerine geçici adımları “anlamsız” bulduğu bilgisi Rus medyasında yer aldı.

ZELENSKİ’DEN UMUTSUZ AÇIKLAMA

Ukrayna ve ABD, Suudi Arabistan’daki görüşmelerde 30 günlük ateşkes planında uzlaşmıştı. Ancak Rusya’nın bu öneriye yanıt vereceği belirsizliğini korurken, Zelenski’den gelen açıklama umutsuzluk içerdi. “Maalesef ki Rusya’dan ateşkese dair anlamlı bir yanıt alamadık,” sözleriyle durumu özetleyen Zelenski, barış için uluslararası desteği artırmaya çalıştığını ama Kremlin’in tutumunun sürece engel olduğunu ifade etti.

TRUMP’IN BARIŞ GAYRETİ

Donald Trump, Ukrayna’daki savaşı hızla sonlandırmayı hedefliyor. Amerika’daki vergi mükelleflerine ağır bir yük olan mali destek ve savaşın yol açtığı yıkım ile can kayıpları, Trump’ın eleştirilerinin merkezinde yer alıyor. Ancak Kremlin’in bu öneriyi “Ukrayna’ya avantaj sağlar” diyerek reddetmesi, barış umutlarını gölgeliyor.

BARIK VE GERGİNLİK ARASINDA

Kremlin’in “Rusya’ya faydasız” diyerek ateşkesi reddetmesi, Trump’ın hızlı barış planını zor bir duruma soktu. Uşakov’un sert açıklamaları ve Zelenski’nin tepkisi, Ukrayna’daki savaşın kısa vadede sona ereceğine dair umutları zayıflatıyor.