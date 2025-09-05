Dünya

Rusya, Azerbaycan Uçağı’na Sigorta Ödedi

RUSYA’DAN SİGORTA ÖDEMELERİ BAŞLADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’ın Aktau kenti civarında düşen Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait uçağın, Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gördüğü için sigorta ödemelerinin başladığını bildirdi. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, ‘AlfaStrakhovanie’ sigorta şirketi, AZAL’a uçağın tam sigorta bedeli olan 1 milyar 3 milyon ruble (yaklaşık 12,34 milyon dolar) ödeme yaptı.

TAZMİNAT SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden yolcuların büyük bir bölümüne yönelik tazminatların ödendiğine dikkat çekildi. 62 yolcudan 46’sına ilişkin taleplerin tamamen karşılandığı ifade edildi. Buna göre, 15 Rus vatandaşından 7’sine, 38 Azerbaycan vatandaşından 35’ine, Kırgızistan uyruklu 3 yolcunun tamamına ve Kazakistan uyruklu 1 yolcuya ödemeler gerçekleştirildiği belirtildi. Bugüne kadar tüm mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına toplam 358,4 milyon ruble (4,4 milyon dolar) ödeme yapıldığı aktarıldı. Diğer yolculara ilişkin süreçlerin ise sürdüğü kaydedildi.

UÇAK KAZASI VE İLHAM ALİYEV’İN AÇIKLAMALARI

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL’a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024’te Kazakistan’ın Aktau yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi kurtulmuştu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamıştı. Bu olayın ardından Azerbaycan-Rusya ilişkileri gergin bir hale geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL’ın uçağı için de tazminat ödenmelidir” şeklinde bir açıklama yaptı.

