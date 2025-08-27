Rusya, BMGK’ye ABD’nin engeline dikkat çekti

RUSYA’DAN BMGK AÇIKLAMASI

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Gazze’deki durumu gerektiği gibi ele alamadığını ve bu durumun sorumlusunun ABD’nin girişimleri engellemesi olduğunu belirtiyor. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında BMGK’nin Gazze konusundaki tavrını sert bir şekilde eleştiriyor. Polyanskiy, “BMGK, (Gazze konusunda) yeterince bir şey yapamıyor ancak bunun nedeni BMGK üyelerinin kararlılık gösterememesi. Bunun nedeni de 1 üyenin duruşu” dedi.

TEHLİKE VE YETERSİZLİK VURGUSU

Polyanskiy, Gazze’deki durumu “son derece korkutucu” olarak nitelendirerek, “Ortada olağandışı bir şey var. İnsan olarak, diplomat olarak, BMGK üyeleri olarak bunu hoş görmemeliyiz” ifadesini kullandı. Rusya’nın durumu değiştirmek için tüm taraflarla görüşmeye hazır olduğunu belirten Polyanskiy, “Ne yazık ki ABD şu ana kadar İsrail’in yanında fazlasıyla durdu, Gazze’deki eylemlerine yönelik yeşil ışık yaktı ve bu kınanacak bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

UTANÇ VERİCİ OLAYLAR

Polyanskiy, Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak değerlendirip değerlendirmediğine yönelik bir soruya ise şöyle yanıt verdi: “Böyle bir sonuca varmak Rusya’ya bağlı değil, çünkü soykırım hukuki bir terim ve bunu tanıyabilecek hukuki araçlara sahip olanlar tarafından kullanılmalıdır. Ancak yaşananlar kesinlikle kabul edilemez ve bu yaşananlara şahitlik eden bizler için kesinlikle utanç verici.”

BMGK’DE YAPILAN OTURUM

BMGK’de 10 Ağustos’ta Orta Doğu ve Filistin konulu bir oturum gerçekleştirilmişti. Konseyin daimi üyeleri İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya, İsrail’in “Gazze’deki askeri operasyonlarını daha da genişletme” kararına karşı çıkarken, ABD’nin ise İsrail’e destek vermeye devam ettiği gözlemleniyor.