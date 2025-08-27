Rusya, BMGK’ye ABD’nin Engellediğini Açıkladı

RUSYA, BMGK’NIN GAZZE’DEKİ DURUMUNU ELE ALAMADIĞINI BİLDİRİYOR

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Gazze’deki gelişmeleri gerektiği şekilde değerlendiremiyor olduğunu ve bu durumun ABD’nin bu konudaki engelleyici girişimleri nedeniyle oluştuğunu ifade ediyor. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, New York’taki BM Genel Merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, BMGK’nin Gazze konusundaki tutumunu eleştirdi. Polyanskiy, “BMGK, (Gazze konusunda) yeterince bir şey yapamıyor ancak bunun nedeni BMGK üyelerinin kararlılık gösterememesi. Bunun nedeni de 1 üyenin duruşu” diyerek durumu özetliyor.

GELİŞMELERİ ‘SON DERECE KORKUTUCU’ NİTELİYOR

Polyanskiy, Gazze’deki durumu “son derece korkutucu” olarak tanımlıyor. “Ortada olağandışı bir şey var. İnsan olarak, diplomat olarak, BMGK üyeleri olarak bunu hoş görmemeliyiz” dedi. Ayrıca, Rusya’nın Gazze’deki durumu değiştirmek amacıyla tüm taraflarla diyalog kurmaya açık olduğunu belirtiyor. Polyanskiy, “Ne yazık ki ABD şu ana kadar İsrail’in yanında fazlasıyla durdu, Gazze’deki eylemlerine yönelik yeşil ışık yaktı ve bu kınanacak bir durum” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

GAZZE’DEKİ YAŞANANLAR ‘UTANÇ VERİCİ VE KABUL EDİLEMEZ’

Polyanskiy, Rusya’nın Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirip nitelendiremeyeceği yönündeki bir soruya ise “Böyle bir sonuca varmak Rusya’ya bağlı değil, çünkü soykırım hukuki bir terim ve bunu bu şekilde tanıyabilecek hukuki araçlara sahip olanlar tarafından kullanılmalıdır. Ancak yaşananlar kesinlikle kabul edilemez, bu yaşananlara şahitlik eden bizler için kesinlikle utanç verici” cevabını verdi.

BMGK, 10 Ağustos’ta Orta Doğu ve Filistin konulu bir oturum gerçekleştirmişti. Konseyin daimi üyelerinden İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya, İsrail’in “Gazze’deki askeri operasyonlarını daha da genişletme” kararına karşı dururken, ABD ise İsrail’e olan desteğini devam ettirmişti.