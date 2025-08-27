Rusya, BMGK’ye ABD’yi Eleştirdi

RUSYA’DAN BM’YE ELEŞTİRİLER

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Gazze’deki durumu gerektiği gibi ele alamadığını ve bunun sorumlusunun da ABD’nin bu konudaki girişimleri engellemesi olduğunu ifade etti. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, New York’taki BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında BMGK’nin Gazze konusundaki duruşunu eleştirdi. Polyanskiy, “BMGK, (Gazze konusunda) yeterince bir şey yapamıyor ancak bunun nedeni BMGK üyelerinin kararlılık gösterememesi. Bunun nedeni de 1 üyenin duruşu” dedi.

GİZLİBİR İHTİYAÇ VE KABUL EDİLEMEZ DURUM

Polyanskiy, Gazze’deki durumu “son derece korkutucu” olarak nitelendirdi. “Ortada olağandışı bir şey var. İnsan olarak, diplomat olarak, BMGK üyeleri olarak bunu hoş görmemeliyiz” şeklinde konuştu. Gazze’deki durumu değiştirmek için Rusya’nın bütün taraflarla görüşmeye hazır olduğunu belirten Polyanskiy, “Ne yazık ki ABD şu ana kadar İsrail’in yanında fazlasıyla durdu, Gazze’deki eylemlerine yönelik yeşil ışık yaktı ve bu kınanacak bir durum” ifadelerini kullandı.

SOYKIRIM GÖRÜŞMESİ VE UTANÇ VERİCİ DURUM

Polyanskiy, Rusya’nın Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya ise “Böyle bir sonuca varmak Rusya’ya bağlı değil, çünkü soykırım hukuki bir terim ve bunu bu şekilde tanıyabilecek hukuki araçlara sahip olanlar tarafından kullanılmalıdır. Ancak yaşananlar kesinlikle kabul edilemez, bu yaşananlara şahitlik eden bizler için kesinlikle utanç verici” yanıtını verdi. BMGK’de 10 Ağustos’ta Orta Doğu ve Filistin konulu oturum yapılmıştı. Konseyin daimi üyelerinden İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya, İsrail’in “Gazze’deki askeri operasyonlarını daha da genişletme” kararına karşı çıkarken, ABD ise İsrail’e desteğini devam ettirmişti.