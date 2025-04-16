UKRAYNA İHA SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere karşı terör girişimlerine devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, “Geçtiğimiz gece boyunca, 26 Ukrayna uçak tipi İHA, görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” açıklamasında bulundu.

HAIR HAVA HEDEFLERİNİN DAĞILIMI

Açıklamalara göre hava hedeflerinin dokuzu Voronej Bölgesinde, Belgorod Bölgesinde 8, Kursk Bölgesinde 4, Lipetsk Bölgesinde 2, Kırım’da 2 ve Moskova Bölgesinde 1 İHA etkisiz hale getirildi. Ukrayna ordusu, neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

Rus hava savunma güçleri, bu saldırıları başarıyla püskürtüyor.