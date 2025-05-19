Rusya’da Apple’a Cezası Kesildi

RUSYA’DA TEKNOLOJİ DEVLERİNE YENİ DAVALAR

Rusya’da teknoloji şirketlerine yönelik devam eden davalar, dikkat çekici sonuçlar doğuruyor. En son yapılan duruşmada Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova’da gerçekleştirildi.

APPLE’A PARA CEZASI UYGULANDI

Mahkeme, Apple’ın LGBT propagandası yaptığına hükmetti ve şirketin 7,5 milyon ruble para cezası ödemesine karar verdi. Bu durum, teknoloji devleri üzerinde baskı oluşturan bir gelişme oldu.

LGBT HAREKETİNE YÖNELİK KISITLAMALAR

Geçtiğimiz yıl, Rusya’da LGBT hareketi terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil edilmişti. Bu karar, ülkedeki LGBT bireylerine yönelik tutumun ne denli sert olduğunu gözler önüne seriyor.