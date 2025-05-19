Rusya’da Apple’a Para Cezası Kesildi

DAVALARIN SÜREKLİLİĞİ VE SONUÇLARI
Rusya’da teknoloji devlerine karşı devam eden davalar dikkat çekiyor. Özellikle Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova’da gerçekleştirildi.
CEZA MİKTARI VE GEREKÇE
Mahkeme, Apple’ın LGBT propagandası yaptığına karar vererek, şirketin 7,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti. Bu durum, mahkemenin aldığı kararların ciddiyetini gözler önüne seriyor.
LGBT HAREKETİNİN KATEGORİSİ
Geçen yıl Rusya’da, LGBT hareketinin terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil edilmesi açıklanmıştı. Bu durum, ülkedeki LGBT karşıtı politikaların ne denli sert olduğunu gösteriyor.