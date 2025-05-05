Rusya’da Yeni Otomobil Satışları Düştü

RUS OTOMOBİL SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞÜŞ

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Batılı firmaların sevkiyatlarını durdurduğu Rus otomobil sektörüne dair bilgiler paylaştı. Açıklamada, yeni otomobil satışlarının yılın ilk dört ayında 2024’ün aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 27 azalarak 404 bine gerilediği vurgulandı. Ayrıca, nisanda yeni ithal otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında bir düşüş göstermiş durumda.

BATI ŞİRKETLERİNİN ÇEKİLMESİ VE ETKİLERİ

Rusya’da pazar liderliğini sürdüren Batılı otomobil şirketleri, Şubat 2022 itibarıyla Ukrayna’daki savaşın patlak vermesiyle ülkeden ayrılma kararı almıştı. Bu durum, Rusya’daki otomobil satışlarını büyük ölçüde etkiledi. Ancak, son dönemlerde özellikle Çinli şirketlerin ihracatını artırması ve yerli üreticilerin üretim faaliyetlerini genişletmesi sayesinde otomobil satışlarında bir toparlanma süreci yaşanmaya başladı.