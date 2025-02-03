Rusya’dan ABD’nin OPEC Çağrısına Tepki

OPEC+ TOPLANTISI VE NOVAK’IN AÇIKLAMALARI

Novak, bugün gerçekleştirilen OPEC ve Rusya’nın dahil olduğu OPEC+ toplantısı çerçevesinde Rus devlet kanalı Rossiya-24’e önemli açıklamalarda bulundu. Petrol piyasalarındaki durumu düzenli olarak aylık bazda takip etmeye devam edeceklerini belirten Novak, “Üretimde 1 Nisan’dan itibaren başlayacak kademeli artış takvimine göre, 2023’te kabul edilen gönüllü üretim kısıntısını 1,5 yıl boyunca azaltacağız.” ifadesini kullandı.

ABD’DEKİ YENİ YÖNETİMİN ETKİLERİ

Novak, ABD’deki yeni yönetimin petrol piyasalarında yeni zorluklar meydana getirdiğini anlatarak, “OPEC’e, rekabetçi olmayacak bir şekilde ve pazar payını artırmak için petrol fiyatlarını düşürme çağrısında bulundular.” şeklinde konuştu. Bu durumun piyasalara olan etkilerinin ne olacağının ise takip edildiği ifade edildi.