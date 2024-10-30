“Rusya’dan Google’a Tarihi Para Cezası”

RUSYA’DA GOOGLE’A PARA CEZALARI KESİLİYOR

Rus haber ajansı TASS’a açıklamalarda bulunan hukuk uzmanı İvan Morozov, Rusya’da YouTube üzerinde bazı kanalların kaldırılması nedeniyle Google’a idari para cezaları uygulandığını bildirdi. Morozov, “Söz konusu para cezaları 9 ay içinde ödenmediği takdirde, miktarın her gün iki katına çıktığını” vurguladı. Ayrıca, “Mahkeme bu cezayı iptal edemez ve Google da kararı uygulamadığı için para cezası her gün iki kat artmak mecburiyetindedir.” şeklinde bilgi verdi.

GOOGLE’A DAVALAR VE TAZMİNAT TUTARLARI

Rus RBK gazetesinde görüşlerine yer verilen ismi açıklanmayan bir avukat, Google’ın mahkeme kararı doğrultusunda 17 Rus televizyon kanalına ödemesi gereken tazminatın 20 desilyon doları aştığını belirtti. Google, son birkaç yılda Rus devlet kanalları da dahil olmak üzere pek çok Rus kurumu ve kişiye ait kanalı YouTube platformundan kaldırmış durumda. Ülkenin içindeki operasyonlarını sürdüren ABD merkezli şirket, 2022 yılında mali yükümlülüklerini karşılayamadığı gerekçesiyle Rusya’daki iştirakine iflas süreci başlatmıştı.

SERVİSLERE EREŞİM ENGELİ GÜNDEME GELİYOR

Uzmanlar, Google’ın Rusya’daki para cezalarının ödenemez bir seviyeye ulaşması nedeniyle şirkete ait hizmetlere erişim engeli getirilebileceğini ifade ediyor. Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla dünya ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 105 trilyon dolar olarak öngörülüyor. Bu bağlamda 20 desilyon dolar, söz konusu rakamın kat kat üstünde bir meblağ anlamına geliyor.