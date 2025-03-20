Rusya’dan İmamoğlu Hakkında Yorum Geldi

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMDEN DÜŞMEYİ ŞİMDİ DE DEVAM EDİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye olası ziyareti hakkında bilgiler aktardı. Peskov, “Hala geçerli olan bir davet var ve Rusya Devlet Başkanı bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı.” şeklinde konuştu.

Peskov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınması sonrası yaşanan protesto gösterilerinin, Putin ve Erdoğan arasında bir telefon görüşmesine zemin hazırlayıp hazırlamayacağına yönelik bir soruya, “Hayır, bu telefon görüşmesi için bir gerekçe olamaz ve olmayacak da. Bu Türkiye’nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik.” şeklinde yanıt verdi. Peskov, ayrıca, Rusya ile Türkiye arasında bu hafta planlı bir telefon görüşmesinin bulunmadığını da belirtti.