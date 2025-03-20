Dünya

Rusya’dan İmamoğlu İçin Telefon Yorumu

rusya-dan-imamoglu-icin-telefon-yorumu

KREMLİN SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMALARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in muhtemel Türkiye ziyaretiyle ilgili bilgiler verdi. Peskov, “Hala geçerli olan bir davet var ve Rusya Devlet Başkanı bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı.” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların, Putin ile Erdoğan arasında gerçekleştirilecek bir telefon görüşmesine neden olup olmayacağı sorusuna Peskov, “Hayır, bu telefon görüşmesi için bir gerekçe olamaz ve olmayacak da. Bu Türkiye’nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik.” yanıtını verdi. Peskov ayrıca, Rusya ile Türkiye arasında bu hafta için herhangi bir telefon görüşmesi planlı olmadığını belirtti.

ÖNEMLİ

Dünya

Rusya’dan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Yorum

Kremlin Sözcüsü Peskov, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Türkiye'nin iç meselesi olarak nitelendirerek, Rusya'nın diğer ülkelerin meselelerine müdahale etmediğini belirtti. Ayrıca, Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini ancak tarihinin henüz netleşmediğini ifade etti.
Gündem

Tartışmalı İfadeler Yüzünden Tepki Çekti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane mitinginde gözaltılarla ilgili yaptığı konuşmayla yeni bir tartışma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.