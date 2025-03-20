Rusya’dan İmamoğlu Yorumu: Dikkat Çeken Açıklama

PUTİN’İN TÜRKİYE ZİYARETİ DUYURULDU

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gerçekleştirilen basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in muhtemel Türkiye ziyaretiyle ilgili bilgi verdi. Peskov, “Hala geçerli olan bir davet var ve Rusya Devlet Başkanı bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı.” ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Peskov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından meydana gelen protestoların, Putin ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesine neden olup olmayacağına dair soruya şu yanıtı verdi: “Hayır, bu telefon görüşmesi için bir gerekçe olamaz ve olmayacak da. Bu Türkiye’nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik.” Peskov, ayrıca bu hafta içinde Rusya ile Türkiye arasında planlı bir telefon görüşmesi olmadığını belirtti.