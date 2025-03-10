RUSYA’DAN İNGİLTERE’NİN EYLEMLERİNE ELEŞTİRİ

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere’nin Ukrayna krizi çerçevesindeki tutumuna ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Açıklamada, Londra’nın ABD ile Rusya arasındaki diyaloğa karşı durduğunun altı çizildi. “Londra, bunun Moskova’yı engelleme ve Ukrayna’yı kontrol altına alma stratejisini başarısız kılacağından endişeli.” şeklinde ifadeler yer aldı. Ayrıca, İngiltere yönetiminin, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusunda bir çözüm bulma çabalarını kendi çıkarlarına bir tehdit olarak değerlendirildiği vurgulandı. Londra, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile diyalog kurmasını ve müttefiklerini küçümsemesini rahatsız edici buluyor.

BARISÇIL GİRİŞİMLERE ENGEL OLUYOR

Açıklamada, Londra’nın, ABD yönetiminin Ukrayna ile ilgili barışçıl girişimlerini baltalamaya çalıştığı ve bu amaçla Trump’a karşı bir karalama kampanyası yürüttüğü iddia edildi. İngiltere’nin Ukrayna’ya askeri destek vermeye devam edeceğine dair verdiği sözler dikkat çekti. Açıklamada, “Londra, geçen yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı öncesi yaptığı gibi bugün de küresel çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor.” ifadeleri kullanıldı.