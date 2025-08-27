Rusya: Gazze’deki Durumdan ABD Sorumlu

RUSYA’DAN BMGK’YE ELEŞTİRİLER

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Gazze’deki durumu gerektiği gibi ele almadığını ve bunun arkasında ABD’nin bu konudaki çabaları engellemesi olduğunu vurguladı. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, New York’taki BM Genel Merkezinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. BMGK’nin Gazze ile ilgili tutumunu eleştiren Polyanskiy, “BMGK, (Gazze konusunda) yeterince bir şey yapamıyor ancak bunun nedeni BMGK üyelerinin kararlılık gösterememesi. Bunun nedeni de 1 üyenin duruşu” açıklamasında bulundu.

GAZZE’DEKİ DURUM KORKUTUCU

Polyanskiy, Gazze’deki durumu “son derece korkutucu” olarak tanımlayarak, “Ortada olağandışı bir şey var. İnsan olarak, diplomat olarak, BMGK üyeleri olarak bunu hoş görmemeliyiz” dedi. Rusya, Gazze’deki durumu değiştirmek için tüm taraflarla diyaloga açık olduğunu belirtirken, Polyanskiy, “Ne yazık ki ABD şu ana kadar İsrail’in yanında fazlasıyla durdu, Gazze’deki eylemlerine yönelik yeşil ışık yaktı ve bu kınanacak bir durum” şeklinde ifadeler kullandı.

UTANÇ VERİCİ YAŞANANLAR

Polyanskiy, Rusya’nın Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak değerlendirip değerlendirmediğine ilişkin soruya, “Böyle bir sonuca varmak Rusya’ya bağlı değil, çünkü soykırım hukuki bir terim ve bunu bu şekilde tanıyabilecek hukuki araçlara sahip olanlar tarafından kullanılmalıdır. Ancak yaşananlar kesinlikle kabul edilemez, bu yaşananlara şahitlik eden bizler için kesinlikle utanç verici” yanıtını verdi. Ek olarak, BMGK’de 10 Ağustos’ta Orta Doğu ve Filistin konulu bir oturum gerçekleştirilmişti. Konseyin daimi üyeleri olan İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya, İsrail’in “Gazze’deki askeri operasyonlarını daha da genişletme” kararına karşı çıkarken, ABD ise İsrail’e olan desteğini sürdürmüştü.